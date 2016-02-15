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توصية طبية بحظر المباريات في الإمارات خلال الصيف

15/2/2016

الاتحاد الاماراتي يوصي بحظر إقامة مباريات خلال الصيف

أوصت اللجنة الطبية بالاتحاد الإماراتي لكرة القدم "بحظر إقامة المباريات خلال أشهر الصيف، حفاظا على صحة اللاعبين من درجة الحرارة المرتفعة".

وقال رئيس الاتحاد "يوسف السركال" الاثنين خلال مؤتمر صحفي، إن اللجنة  نظمت "ملتقى الطب" بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" تحت  عنوان "تأثير درجات الحرارة والرطوبة على صحة وأداء اللاعبين" وأوصى  الملتقى بعدم إجراء المباريات الرسمية طيلة أشهر الصيف الثلاثة (يونيو ويوليو أغسطس)، إضافة إلى عدم إجراء المباريات  في شهر سبتمبر قبل غروب الشمس.  

كما أوصى بمراقبة كل المباريات الرسمية طيلة الموسم القادم بجهاز مؤشر الحرارة والرطوبة قبل انطلاق المباراة ومباشرة عند صافرة نهاية الشوط  الأول، وفي حال تجاوز درجة الحرارة عن 32 درجة، يطلب مراقب المباراة من الحكم تطبيق استراحة التبريد في الدقيقة 30 والدقيقة 75 من المباراة، والاستراحة لا تتجاوز الثلاث دقائق.

وأضاف السركال :"أعضاء اللجنتين الطبيتين بالاتحاد الدولي، واتحاد  الإمارات لكرة القدم، عكفوا على صياغة هذه التوصيات المهمة والتي تعود  بالنفع ليس فقط على النطاق المحلي وإنما على النطاق العالمي.

وأكد السركال، أن الاتحاد يضع دوما في أولوياته، سلامة وصحة اللاعبين  وأطقم الحكام، قبل أي اعتبار.

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