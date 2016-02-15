تفجير يقتل وزير الدفاع الصومالي الأسبق، و"الشباب" تتبنى

تفجير سيارة في مقديشو – أرشيف

لقي وزير الدفاع الصومالي الأسبق محي الدين محمد مصرعه ( الاثنين) في انفجار سيارة مفخخة في العاصمة الصومالية مقديشو، فيما أعلنت حركة الشباب الإسلامية مسئوليتها عن الحادث.

وقال الشيخ عبد العزيز أبو مصعب المتحدث باسم العمليات العسكرية في حركة الشباب الإسلامية إن الحركة تقف وراء قتل محي الدين محمد الذي كان يشغل منصب مستشار رئيس البرلمان الصومالي .

وقال مسؤول أمني إن شخصا آخر كان في السيارة نجا من التفجير دون إصابات خطيرة، فيما قتل محمد الذي تولى وزارة الدفاع لفترة قصيرة في عام 2008 عندما تولت شؤون البلاد حكومة اتحادية انتقالية مدعومة من الأمم المتحدة حاربت إلى جانب قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي لإخراج حركة الشباب من مقديشو ومدن كبيرة أخرى.