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بسبب عدم الالتزام بالأسعار: الشرطة الفرنسية تداهم "كارفور"

14/2/2016

متاجر كارفور – أرشيف

قامت الشرطة الفرنسية بحملة لتفتيش محلات كارفور لمبيعات التجزئة، وقالت الشركة أمس (الأحد) إن مكاتبها تم تفتيشها في إطار تحقيق بشأن الممارسات التجارية، بعد يومين من تحذير الحكومة للشركات الغذائية ومتاجر التجزئة من الضغط على المزارعين لخفض الأسعار بشكل أكبر.

وقالت متحدثة باسم كارفور، لـوكالة"رويترز" إنه جرى تفتيش مكاتبها في ماسي بجنوب باريس (الثلاثاء) من جانب السلطات التي تحقق في عدد من الصفقات التجارية.

وفي بيان مشترك حذر وزير الزراعة "ستيفان لو فول" ووزير الاقتصاد "إيمانويل ماكرون" الجمع ، متاجر التجزئة من الضغط على المزارعين لخفض الأسعار، مع تذكيرها بأن الشركات التي تلجأ لممارسات خاطئة ستفرض عليها غرامة تصل إلى 5 في المئة من الإيرادات.

ونظم منتجو الألبان واللحوم في فرنسا مظاهرات احتجاج متكررة بسبب الخسائر التي يتكبدونها جراء فائض الإنتاج وسياسات تسعير متاجر التجزئة الجائرة.

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