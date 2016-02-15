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بالأسماء .. المجلس الرئاسي الليبي يعلن تشكيل حكومة الوفاق

14/2/2016

المجلس الرئاسي يعلن تشكيل حكومة الوفاق

أعلن المجلس الرئاسي الليبي رسميا تشكيل حكومة الوفاق الوطني المصغرة التي تضم ثلاثة عشر وزيرا وخمسة وزراء دولة .

وأعلن المتحدث باسم المجلس الرئاسي الليبي فتحي المجبري، في ساعة مبكرة 

من صباح  اليوم الاثنين، أنه تم الاتفاق على تشكيل حكومة في ليبيا مؤلفة من 13 

وزارة. 

وتشمل حكومة الوفاق الليبية الجديدة، التي أعلنت من مدينة الصخيرات قرب 

الرباط في المغرب خمس وزراء دولة بينهم 3 سيدات. 

ويتولى  العقيد المهدي البرغثي   وزارة الدفاع،  وهي العقبة التي كانت 

تعترض تشكيل الحكومة، التي يرأسها فايز السراج. 

وفي تشكيلة الحكومة الجديدة، يتولى حقيبة الداخلية العارف الخوجة، فيما يتولى الخارجية محمد الطاهر سيالة، ووزارة العدل جمعة عبدالله أبوزيد والمالية إدريس الشريف.

ويتولى وزارة الصحة عمر بشير السهولي، والمواصلات ميلاد محمد معتوف، والتعليم محمد خليفة هلال العزابي، والتخطيط الطاهر الهادي الجهيمي، والاقتصاد عبدالمطلب أحمد أبوفروة، الحكم المحلي بداد قنصو مسعود، والعمل علي قلمة، والشوؤن الاجتماعية فاضي منصور الشافعي والمصالحة الوطنية عبدالجواد فرج محمد العبيدي.

 

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