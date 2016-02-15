الأمم المتحدة : إيصال المساعدات لسوريا "معقد للغاية"

لاجئون سوريون في انتظار الإغاثة

لا تزال الأمم المتحدة في انتظار ضمانات أمنية تسمح ببدء توصيل المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة في سوريا طبقا لاتفاق بين قوى العالم في ميونخ.



وقال نائب الأمين العام للأمم المتحدة "يان إلياسون" على هامش المؤتمر الأمني في ميونخ إن العملية أكثر "تعقيدا" مما كان متوقعا.



وأضاف:"نحتاج لاتخاذ إجراء سريع من جانب النظام السوري، مضيفا أن قوافل المساعدات مستعدة للتوجه إلى هناك، ولكن لم يتضح بعد متى تأتي الضمانات الأمنية من دمشق.



وكان وزير الخارجية الأمريكي "جون كيري" قد أعلن أن توصيل المساعدات سوف يبدأ بحلول غد الاثنين .



واجتمعت قوة مهام خاصة شكلتها مجموعة الدعم الدولية -التي تضم قوى عالمية من بينها الولايات المتحدة وروسيا وإيران والمملكة السعودية- في جنيف أمس السبت لتمهيد الطريق نحو توصيل المساعدات.