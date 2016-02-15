إنتاج نوع جديد من الأسمنت لدفن النفايات النووية

اكتشاف نوع جديد من الأسمنت قادر على محاصرة الإشعاع

قال علماء بريطانيون إنهم توصلوا لإنتاج خليط جديد من الأسمنت من شأنه أن يكون أكثر فعالية في احتواء النفايات النووية في مستودعات عميقة ، حيث تعمل هذه المادة على إنتاج بيئة صلبة تكون قادرة على محاصرة النظائر المُشعّة التي قد تمر عبرها لنحو ألفى عام.

ويعتقد فريق البحث، وهو من جامعة شيفيلد، أن الخليط الجديد أفضل بنسبة 50 في المئة من الحلول المقترحة سابقا لاحتواء النفايات النووية ، وستختار الحكومة البريطانية موقعا للتخزين تحت الأرض ليضم مئات الآلاف من الأمتار المربعة من النفايات المتراكمة على مدى أكثر من 60 عاما من العمليات النووية، ومن المقرر تجميد وردم الكثير من هذه المواد باستخدام الأسمنت، ومن الضروري في هذا الأسمنت أن يحبط نفاذ النظائر المشعة لفترة طويلة في المستقبل.