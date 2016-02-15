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إنتاج نوع جديد من الأسمنت لدفن النفايات النووية

15/2/2016

اكتشاف نوع جديد من الأسمنت قادر على محاصرة الإشعاع

قال علماء بريطانيون إنهم توصلوا لإنتاج خليط جديد من الأسمنت من شأنه أن يكون أكثر فعالية في احتواء النفايات النووية في مستودعات عميقة ، حيث تعمل هذه المادة على إنتاج بيئة صلبة تكون قادرة على محاصرة النظائر المُشعّة التي قد تمر عبرها لنحو ألفى عام.

ويعتقد فريق البحث، وهو من جامعة شيفيلد، أن الخليط الجديد أفضل بنسبة 50 في المئة من الحلول المقترحة سابقا لاحتواء النفايات النووية ، وستختار الحكومة البريطانية موقعا للتخزين تحت الأرض ليضم مئات الآلاف من الأمتار المربعة من النفايات المتراكمة على مدى أكثر من 60 عاما من العمليات النووية، ومن المقرر تجميد وردم الكثير من هذه المواد باستخدام الأسمنت، ومن الضروري في هذا الأسمنت أن يحبط نفاذ النظائر المشعة لفترة طويلة في المستقبل.

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