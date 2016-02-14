1.2 مليار دولار دخل السياحة العلاجية في الأردن – رويترز

قال رئيس جمعية المستشفيات الأردنية الخاصة ، فوزي الحموري، إن دخل السياحة العلاجية في بلاده، خلال العام الماضي، بلغ ما يقرب من 1.2 مليار دولار، أي ما نسبته 3.5% من الناتج الإجمالي.

وأوضح الحموري، في تصريح خاصة لوكالة الأناضول، أن بلاده اليوم "باتت قبلة العلاج الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد فازت بجائزة أفضل مقصد للسياحة العلاجية لعام 2014".

وذكر أن عدد المرضى العرب والأجانب الذين تلقوا العلاج في المملكة، خلال 2015، بلغ نحو 250 ألف مريض، يرافقهم 500 ألف من ذويهم، استخدموا كافة المرافق السياحية مثل الفنادق، والشقق الفندقية، والمرافق التجارية وغيرها من القطاعات".

واعتبر أن أهم أسباب نجاح الأردن في قطاع السياحة العلاجية، هو "توفر الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة، والاستثمار في المستشفيات الخاصة التي تضاهي أفضل مستشفيات العالم، والمجهزة بأحدث التكنولوجيا الطبية وبأعداد كبيرة، مما جعل توفير الخدمات الطبية المتميزة يتم بسهولة وبسرعة".

ولفت الحموري إلى أن تجربة بلاده في مجال السياحة العلاجية، تعتبر "قصة نجاح تحققت بجهود الأردنيين على مدى عقود متتالية، وفي مختلف القطاعات الصحية الحكومية والخاصة، والبيئة الاستثمارية الجاذبة التي هيأت الفرص للاستثمار في قطاع المستشفيات الخاصة".

وفاز الأردن في أكتوبر/ تشرين أول من عام 2015، برئاسة المجلس العالمي للسياحة العلاجية، حيث تم انتخاب الحموري، لرئاسة المجلس، ولأول مرة يتبوأ هذا المنصب شخصية عربية ممثلا للمملكة.