وزير خارجية قطر: النظام السوري حول الثورة السلمية للعنف

قال قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن العنف الذي انتهجه النظام السوري ضد المدنيين وفشله في حمايتهم أدى إلى تحويل الثورة المدنية إلى العنف المسلح.

وأضاف، خلال جلسة بشأن "الأوضاع الجديدة في الشرق الأوسط" بمؤتمر ميونيخ للأمن ، أن هناك مجموعات خارجية استغلت الوضع الفوضوي في البلاد لنشر "الإرهاب".

وتابع أنه يجب القضاء على جذور الصراع في الشرق الأوسط لتجفيف منابع "الإرهاب" بما في ذلك مواجهة الأنظمة القمعية.

وأشار إلى أن المجموعة الدولية بشأن سوريا اتفقت على هدنة مؤقتة في سوريا والسماح الفوري بوصول المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة مشددا على الحاجة للضغط من أجل ضمان توصيل تلك المساعدات.

بدوره، قال عبد اللطيف الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، إن تنظيم الدولة الإسلامية يشكل خطرا عالميا.

وأضاف، خلال كلمته في الجلسة، أنه يجب بذل الجهود للقضاء على التنظيم والعمل بطريقة مبتكرة لإعادة الكرامة والحرية للشعب السوري.