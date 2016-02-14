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وزير خارجية قطر: النظام السوري حول الثورة السلمية للعنف

14/2/2016

قال قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن العنف الذي انتهجه النظام السوري ضد المدنيين وفشله في حمايتهم أدى إلى تحويل الثورة المدنية إلى العنف المسلح.

وأضاف، خلال جلسة بشأن "الأوضاع الجديدة في الشرق الأوسط" بمؤتمر ميونيخ للأمن ، أن هناك مجموعات خارجية استغلت الوضع الفوضوي في البلاد لنشر "الإرهاب".

وتابع أنه يجب القضاء على جذور الصراع في الشرق الأوسط لتجفيف منابع "الإرهاب" بما في ذلك مواجهة الأنظمة القمعية.

وأشار إلى أن المجموعة الدولية بشأن سوريا اتفقت على هدنة مؤقتة في سوريا والسماح الفوري بوصول المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة مشددا على الحاجة للضغط من أجل ضمان توصيل تلك المساعدات.

بدوره، قال عبد اللطيف الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، إن تنظيم الدولة الإسلامية يشكل خطرا عالميا.

وأضاف، خلال كلمته في الجلسة، أنه يجب بذل الجهود للقضاء على التنظيم والعمل بطريقة مبتكرة لإعادة الكرامة والحرية للشعب السوري.

المصدر : الجزيرة مباشر
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