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وزير الدفاع الإسرائيلي: أعداؤنا جماعة الإخوان وحماس

14/2/2016

قال وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعلون إن أعداء إسرائيل هم جماعة الإخوان المسلمين وحركة حماس، أما خلاف إسرائيل مع إيران فهو وجودي لأنها تسعى لأن تمحو إسرائيل من الخارطة.

وأضاف يعلون خلال جلسة حول الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط في مؤتمر ميونخ للأمن والسياسات الدفاعية أن الحرب الدائرة بالشرق الأوسط يشارك فيها طرفان أحدهما نشط وهو موسكو والآخر خامل وهو واشنطن.

وأشار إلى أن المحور الإيراني الذي يضم حزب الله ونظام الأسد ينشر الرعب والإرهاب في القارات الخمس بما في ذلك أمريكا اللاتينية، موضحا أن النظام الإيراني سيحصل بموجب الاتفاق النووي على المزيد من المال من أجل مزيد من التسليح، وسوف يتمكن من السيطرة والهيمنة، وهذا بالنسبة لإسرائيل تحد كبير.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إن أعداءنا هم الإخوان المسلمون وحركة حماس، مشيرا إلى أن اللعبة التي تلعبها تركيا لدعم حركة حماس لا تتماشى مع المصالح الأوربية.

وأضاف: لدينا فرص للتواصل مع الدول السنية المجاورة مثل مصر والأردن ودول الخليج.

وأشار إلى أن هناك حروب بالوكالة في المنطقة مثل ما تفعله إيران في سوريا، موضحا أن إسرائيل قررت منذ  البداية ألا تتدخل في الصراع الدائر في سوريا.

وقال إن إسرائيل لن نقبل بتزويد أعدائنا بأي منظومة سلام متطورة يمكن أن تستخدم ضدنا لاحقا.

المصدر : الجزيرة مباشر
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