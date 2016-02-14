معتقلو "حماس" يضربون عن الطعام تضامنًا مع "القيق"

الصحفي الفلسطيني المعتقل محمد القيق – الجزيرة

بدأ معتقلو حركة المقاومة الإسلامية حماس، في سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إضرابا مفتوحا عن الطعام، تضامنًا مع المعتقل محمد القيق، المضرب عن الطعام منذ 82 يوما، بحسب بيان للهيئة القيادية العليا لمعتقلي حماس.

وأوضح مكتب إعلام الأسرى، في بيان صحفي، أن أعضاءً من الهيئة القيادية العليا لمعتقلي حركة حماس يقودون الإضراب، الذي بدأ بتناول السوائل، وأضاف البيان أن معتقلي حركة حماس أعلنوا الإضراب المفتوح عن الطعام، تضامنا مغ الأسير المضرب عن الطعام محمد القيق، على أن يشمل الإضراب سجون إيشل، ونفحة، ورامون، والنقب

وكان عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين (تابعة لمنظمة التحرير)، قد قال في بيان صحفي أمس السبت، إن بوادر جلطة قلبية تعرض لها الصحفي محمد القيق.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد اعتقل "القيق"، يوم 21 نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، من منزله في مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، قبل أن يبدأ إضرابًا مفتوحًا عن الطعام، بعد 4 أيام من اعتقاله.

وفي 20 ديسمبر/كانون أول الماضي، قررت السلطات الإسرائيلية تحويله للاعتقال الإداري، دون محاكمة، لمدة 6 أشهر، متهمة إياه بـ"التحريض على العنف"، من خلال عمله الصحفي.

وتنظم اليوم الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين مسيرة جماهيرية أمام مقر الأمم المتحدة في غزة تضامنا مع الأسير محمد القيق.

