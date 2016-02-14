البث الحي
منوعات

كاتب صحفي: مصر حائرة بين السعودية وإيران

14/2/2016

وصف الكاتب الصحفي سامي كمال الدين تصريح وزارة الخارجية المصرية بأن الحلول العسكرية في سوريا لم تؤد إلى نتائج على مدار الخمس سنوات الماضية  بالغريب وأن نظام السيسي لا يمتلك خيارا واضحا أو محددا، وأنه حائر بين كل من السعودية وإيران.

وأوضح كمال الدين أن النظام المصري الحالي موقف واضح تجاه الوضع الخارجي للدول العربية  نظام السيسي ينحاز للمصلحة الخاصة وفقط.

من جهته قال رئيس تحرير جريدة المشهد المصرية مجدي شندي، إن  أغلب حروب المنطقة الآن أغليها حروب بالوكالة عن القوى الكبرى ومصر لا تستطيع أن تتورط في مثل هذه الحروب على حد وصفه.

وأضاف شندي خلال مداخلة هاتفية على الجزيرة مباشر أن مصر لديها تجارب تاريخية سابقة  لهذه الحروب ، لذا فإنها تفكر كثيرا في إرسال قوات برية لأي دول أخرى،  موضحا :"إذا لم يكن أمرا لحماية الأمن القومي المصري فإن هذا الأمر يكون بالغ الصعوبة".

وأشار شندي إلى أن الحل السياسي هو المنقذ لكل الشعب السوري، منوها أن هناك مسارا سياسيا بدأ بعد قتال طويل دفع ثمنه الشعب السوري،  مما ينبغي إتاحة الفرصة له حتى يؤتى ثماره.

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري قال في تصريحات تلفزيونية لقناة ألمانية إن الحلول العسكرية في سوريا لم تؤد إلى نتيجة طيلة  الخمس سنوات الماضية .

 

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

بايدن يقدم لمحة مسبقة عن شكل حفل تنصيبه وسط انتشار غير مسبوق لكورونا

الرئيس المنتخب جو بايدن مستعد لتلقي لقاح كورونا علنا (رويترز)

لاعب يعتدي على الحكم بضربة بهلوانية والجمهور يشاركه (فيديو)

لاعب يعتدى على الحكم بضربة بهلوانية (مواقع التواصل الإجتماعي)