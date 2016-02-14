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شيتي: اعتقال آلاف المعارضين في مصر العام الماضي

14/2/2016

قال الأمين العام لمنظمة العفو الدولية "أمنستي"، سليل شيتي، إن مصر شهدت اعتقال الآلاف العام الماضي, كل من يعتبرهم النظام معارضين له.

وتساءل شيتي في كلمته في اليوم الثالث والأخير لمؤتمر ميونيخ للأمن والسياسات الدفاعية  الأحد  قائلا :" هل ننتظر تفجر الوضع في مصر قبل أن نتحرك؟".

وأضاف الأمين العام لمنظمة العفو الدولية أنه يجب اعتماد خطوات لتفادي المآسي المحتمل وقوعها في المستقبل بسبب الانتهاكات المستمرة من جانب الأنظمة.

وأكد أن معظم الأزمات الإنسانية متوقعة والكثير منها يمكن منعه، مشيرا إلى أن منظمة العفو الدولية أصدرت العديد من الإنذارات قبل 5 سنوات بعد اعتداء قوات الرئيس السوري بشار الأسد على المتظاهرين السلميين.

وعن أزمة اللاجئين السوريين قال شيلتي إنه أمضى وقتا على الحدود اللبنانية مع اللاجئين السوريين وجميعهم يريد العودة إلى سوريا وليس الهجرة إلى أوروبا لكن الأوضاع في بلدهم لا تسمح بذلك.

وأشار شيتي إلى الأوضاع في بوروندي قائلا:" بوروندي تقف على حافة الحرب الأهلية حيث يتم الاعتداء على المتظاهرين وممارسة الاعتقالات غير القانونية".

وشدد على ضرورة وضع تعريف دقيق للإرهاب من أجل ضمان حقوق الإنسان.

المصدر : الجزيرة مباشر
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