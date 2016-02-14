شاهد : معاناة اللاجئين السوريين غير المسجلين بالأردن

وصفت و كالة الأمم المتحدة للاجئين الوضع الذي يعيش فيه السوريين بعيدا عن المخيمات الرئيسية في الأردن بأنه فقر مدقع ،وأن 86% منهم يعيشون تحت خط الفقر الأردني.



ويستضيف الأردن أكثر من 1.6 مليون لاجئ من سوريا، ولكن الغالبية منهم – ومعظمهم من النساء والأطفال – غير مسجلين ويعيشون في ظروف معيشية بائسة على هامش المناطق الحضرية والريفية، وليس في مخيمات اللاجئين الرسمية.

و نظرا لنقص التمويل، اضطرت وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة و جمعيات أخرى تقليل أو وقف المساعدات الغذائية لمئات الآلاف من اللاجئين مؤقتا.



جدير بالذكر أن معظم اللاجئين السوريين المسجلين في الأردن – الذين يبلغ عددهم 600 ألف لاجئ – يعيشون في معسكرين رئيسيين، مخيم الزعتري في العاصمة عمان وآخر جديدة نسبيا في محافظة الزرقاء .