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شاهد : معاناة اللاجئين السوريين غير المسجلين بالأردن

13/2/2016

وصفت و كالة الأمم المتحدة للاجئين الوضع الذي يعيش فيه السوريين  بعيدا عن المخيمات الرئيسية في الأردن بأنه فقر مدقع ،وأن 86%  منهم يعيشون تحت خط الفقر الأردني.

ويستضيف الأردن أكثر من 1.6 مليون لاجئ من سوريا، ولكن الغالبية منهم – ومعظمهم من النساء والأطفال – غير مسجلين ويعيشون في ظروف معيشية بائسة على هامش المناطق الحضرية والريفية، وليس في مخيمات اللاجئين الرسمية.

و نظرا لنقص التمويل، اضطرت وكالة اللاجئين التابعة للأمم  المتحدة و جمعيات أخرى تقليل أو وقف المساعدات الغذائية لمئات الآلاف من اللاجئين مؤقتا.

جدير بالذكر أن معظم اللاجئين السوريين المسجلين في الأردن – الذين يبلغ عددهم 600 ألف لاجئ – يعيشون في معسكرين رئيسيين، مخيم الزعتري في العاصمة عمان وآخر جديدة نسبيا في محافظة الزرقاء .

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