شاهد: قرية عراقية تضع قواعد جديدة لحياة صحية ومتآلفة

وضع رموز قرية البوناهض في محافظة الديوانية بجنوب العراق قواعد جديدة تهدف للحفاظ على حياة صحية ومتآلفة تخلو من المنغصات في قريتهم ، تشمل منع التدخين وحظر الحديث في السياسة والدين في الأماكن العامة.



هدف رموز القرية وأهلها من وراء الالتزام بتلك القواعد هو تعزيز مناخ التعاون والتآلف بين أهل القرية والحفاظ على صحتهم.



وتشمل القواعد المكتوبة على لافتات في أنحاء القرية منع استخدام أبواق السيارات ومطالبة الناس بالابتعاد عن الجدل السياسي والديني.



وقال جميل حميد وهو من أهل القرية الذين ساهموا في وضع تلك القواعد إنها يمكن أن تُحفز بلدات وقرى أخرى على الاقتداء بقريتهم ووضع قواعد مماثلة.



ويرى كاظم حسون وهو من سكان القرية الذين يقدر عددهم بنحو 750 نسمة أن أهم ما في القواعد الجديدة هو الابتعاد عن الجدل السياسي والديني.