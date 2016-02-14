شاهد: زلزال 8ر5 درجة تضرب مدينة كرايستشيرش النيوزيلندية

ضرب زلزال بقوة 5.8 درجات على مقياس ريختر مدينة كرايستشيرش النيوزيلندية اليوم الأحد.

وتسبب الزلزال في انهيارات أرضية واهتزاز مبان ومحال تجارية في المدينة.

ويأتي هذا الزلزال بعد ما يقرب من خمس سنوات من الزلزال القوي الذي دمر معظم مناطق وسط المدينة.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية اليوم الأحد أن مركز زلزال كان على بعد 17 كيلومترا شرق المدينة على عمق ضحل نسبيا بلغ 8 كيلومترات.

ويعد هذا من أقوى الزلازل التي شهدتها نيوزيلندا منذ عام 2011، وأفاد أشخاص في جميع أنحاء الجزيرة الجنوبية بشعورهم باهتزاز أرضي.

وتقع نيوزيلندا على "حزام النار"، الواقع في المحيط الهادئ حيث تشيع الزلازل.