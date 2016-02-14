شاهد :اليونان تعتقل 3 عراقيين أكراد بحوزتهم أسلحة

قال مسؤول بالشرطة اليونانية اليوم (الأحد) إن الشرطة وخفر السواحل في اليونان ألقوا القبض على ثلاثة عراقيين أكراد في عمليتين منفصلتين للاشتباه في أنهم يحاولون نقل كمية كبيرة من البنادق والذخيرة إلى تركيا.



وقال خفر السواحل إنه عثر مع الرجال الثلاثة الذين تبلغ أعمارهم 35 و36 و40 عاما وجميعهم يحملون جوازات سفر بريطانية على عشرات الألوف من الطلقات من العيار الصغير وأكثر من 20 مسدسا وبندقية في سيارة ومقطورة قرب الحدود مع تركيا.



وعثر مع المشتبه فيه البالغ من العمر 40 عاما على 200 ألف طلقة وأربعة مسدسات عندما ألقي القبض عليه قرب معبر على الحدود مع تركيا. وعثر مع الاثنين الآخرين على 18 بندقية و27 ألف طلقة عندما ألقي القبض عليهما في بلدة قرب الحدود التركية بعد مراقبة استمرت أياما.



وعرض خفر السواحل صورا لبعض الأسلحة والذخيرة التي تم ضبطها.



وقالت الشرطة إنه لا يوجد دليل على صلتهم بتنظيم الدولة وإن الأسلحة ليست بنادق قتالية لكن يمكن استخدامها للتدريب.



ومن المقرر أن يمثلوا أمام قاض محلي في وقت لاحق اليوم أو غدا (الاثنين) للاشتباه في حيازتهم أسلحة بشكل غير مشروع وفي قيامهم بأنشطة تهريب.