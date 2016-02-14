البث الحي
منوعات

شاهد :اليونان تعتقل 3 عراقيين أكراد بحوزتهم أسلحة

14/2/2016

قال مسؤول بالشرطة اليونانية اليوم (الأحد)  إن الشرطة وخفر السواحل في اليونان ألقوا القبض على ثلاثة عراقيين أكراد في عمليتين منفصلتين للاشتباه في أنهم يحاولون نقل كمية كبيرة من البنادق والذخيرة إلى تركيا.
 
وقال خفر السواحل إنه عثر مع الرجال الثلاثة الذين تبلغ أعمارهم 35 و36 و40 عاما وجميعهم يحملون جوازات سفر بريطانية على عشرات الألوف من الطلقات من العيار الصغير وأكثر من 20 مسدسا وبندقية في سيارة ومقطورة قرب الحدود مع تركيا.
 
وعثر مع المشتبه فيه البالغ من العمر 40 عاما على 200 ألف طلقة وأربعة مسدسات عندما ألقي القبض عليه قرب معبر على الحدود مع تركيا. وعثر مع الاثنين الآخرين على 18 بندقية و27 ألف طلقة عندما ألقي القبض عليهما في بلدة قرب الحدود التركية بعد مراقبة استمرت أياما.
 
وعرض خفر السواحل صورا لبعض الأسلحة والذخيرة التي تم ضبطها.
 
وقالت الشرطة إنه لا يوجد دليل على صلتهم بتنظيم الدولة وإن الأسلحة ليست بنادق قتالية لكن يمكن استخدامها للتدريب.
 
ومن المقرر أن يمثلوا أمام قاض محلي في وقت لاحق اليوم أو غدا (الاثنين) للاشتباه في حيازتهم أسلحة بشكل غير مشروع وفي قيامهم بأنشطة تهريب.

المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

بايدن يقدم لمحة مسبقة عن شكل حفل تنصيبه وسط انتشار غير مسبوق لكورونا

الرئيس المنتخب جو بايدن مستعد لتلقي لقاح كورونا علنا (رويترز)

لاعب يعتدي على الحكم بضربة بهلوانية والجمهور يشاركه (فيديو)

لاعب يعتدى على الحكم بضربة بهلوانية (مواقع التواصل الإجتماعي)