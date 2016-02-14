شاهد: أكثر الفيديوهات مشاهدة على يوتيوب في ذكرى تأسيسه

يحتفل موقع يوتيوب لتبادل التسجيلات المصورة بذكرى مرور 11 عاما على انطلاقه في 14 فبراير/شباط 2005.

وأسس الموقع ثلاث موظفين سابقين من شركة "باي بال" هم "تشاد هيرلي" و"ستيف تشين" و"جاود كريم"، في مدينة سان برونو، سان ماتيو، كاليفورنيا.

وأعلنت شركة غوغل في نوفمبر/تشرين الثاني 2006 شراء الموقع مقابل 1.65 مليار دولار أمريكي.

وتمكن عدد محدود من الفيديوهات المنشورة على الموقع من الانضمام لنادي المليار مشاهدة.

وتضم القائمة حتى الآن 21 فيديو فقط، يتربع على قمتها أغنية "غانغنام ستايل" لمغني الراب الكوري الجنوبي " ساي " و"مساحة فراغ" للمغنية "تايلور سويفت".

كما تضم القائمة أغنية " نراكم مرة أخرى" للمغنيين "ويز خليفة" و"تشارلي بوث" وأغنية "بيبي" لجستن بيبر وأغنية "بايلاندو" لإنريكيه إغليسياس، وأغنية "هالو" لأديل والأغنية الرسمية لبطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2010 "واكا واكا" لشاكيرا.