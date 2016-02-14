البث الحي
منوعات

شاهد: أكثر الفيديوهات مشاهدة على يوتيوب في ذكرى تأسيسه

14/2/2016

يحتفل موقع يوتيوب لتبادل التسجيلات المصورة بذكرى مرور 11 عاما على انطلاقه في 14 فبراير/شباط 2005.

وأسس الموقع ثلاث موظفين سابقين من شركة "باي بال" هم "تشاد هيرلي" و"ستيف تشين" و"جاود كريم"، في مدينة سان برونو، سان ماتيو، كاليفورنيا.

وأعلنت شركة غوغل في نوفمبر/تشرين الثاني 2006 شراء الموقع مقابل 1.65 مليار دولار أمريكي.

وتمكن عدد محدود من الفيديوهات المنشورة على الموقع من الانضمام لنادي المليار مشاهدة.

وتضم القائمة حتى الآن 21 فيديو فقط، يتربع على قمتها أغنية "غانغنام ستايل" لمغني الراب الكوري الجنوبي " ساي " و"مساحة فراغ" للمغنية "تايلور سويفت".

كما تضم القائمة أغنية " نراكم مرة أخرى" للمغنيين "ويز خليفة" و"تشارلي بوث" وأغنية "بيبي" لجستن بيبر وأغنية "بايلاندو" لإنريكيه إغليسياس، وأغنية "هالو" لأديل والأغنية الرسمية لبطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2010 "واكا واكا" لشاكيرا.

المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

بايدن يقدم لمحة مسبقة عن شكل حفل تنصيبه وسط انتشار غير مسبوق لكورونا

الرئيس المنتخب جو بايدن مستعد لتلقي لقاح كورونا علنا (رويترز)

لاعب يعتدي على الحكم بضربة بهلوانية والجمهور يشاركه (فيديو)

لاعب يعتدى على الحكم بضربة بهلوانية (مواقع التواصل الإجتماعي)