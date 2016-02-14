"سبوت لايت" و"ذا بيج شورت" يعززان موقعيهما في الأوسكار

فاز كتاب فيلمي "سبوت لايت" و"ذا بيج شورت" بجائزة اتحاد الكتاب الأمريكيين، ما يعزز فرص الفيلمين في الفوز بجوائز الأوسكار المرتقبة قبل نهاية الشهر الجاري.

وفاز جوش سينجر وتوم مكارثي بجائزة أفضل سيناريو لا يستند إلى عمل أدبي عن فيلم "سبوت لايت" وهو دراما مأخوذة عن تحقيق أجراه صحفيون في صحيفة بوسطون جلوب عن تعامل الكنائس الكاثوليكية مع الانتهاكات الجنسية للقساوسة.

وفاز تشارلز راندولف وآدم مكاي بجائزة اتحاد الكتاب لأفضل سيناريو مأخوذ عن عمل أدبي عن فيلم "ذا بيج شورت" المأخوذ عن كتاب مايكل لويس عن فقاعة الاسكان والائتمان في الولايات المتحدة وانهيار السوق في منتصف عام 2000.

والفيلمان مرشحان لأوسكار أفضل فيلم, والتي ستسلم يوم 28 من شباط/فبراير الجاري في حفل في هوليوود. وكتاب الفيلمين مرشحون كذلك للأوسكار.

ومن بين الأعمال التلفزيونية فاز مسلسل (ماد مان) الذي عرض آخر جزء منه بجائزة اتحاد الكتاب للدراما التلفزيونية وحصل برنامج (فيب) على جائزة أفضل برنامج كوميدي. واختار اتحاد الكتاب مسلسل (مستر روبوت) كأفضل مسلسل جديد.

وحتى الآن ذهبت جوائز اتحاد الممثلين واتحاد المنتجين واتحاد المخرجين لأفلام مختلفة. فاختار الممثلون "سبوت لايت" كأفضل فيلم واختار المنتجون "ذا بيج شورت" وألقى اتحاد المخرجين بثقله الأسبوع الماضي وراء فيلم "ذا رفينانت" ما ترك الاحتمالات مفتوحة أمام الفوز بالأوسكار.