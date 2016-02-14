البث الحي
منوعات

ريال مدريد ينتزع وصافة الدوري بفوز كبير على بلباو

13/2/2016

انتزع ريال مدريد المركز الثاني موقتا بفوزه الكبير على ضيفه اتلتيك بلباو 4-2 اليوم السبت على ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد في المرحلة المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الاسباني لكرة القدم.

افتتح الريال التسجيل مبكرا عبر نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة الثالثة من بداية اللقاء ، قبل أن يدرك  لاعب بلباو خافيير التعادل في الدقيقة 11.

وبحلول الدقيقة 37 منح  خاميس رودريغيز التقدم لريال مدريد من تسديدة قوية بيسراه من خارج المنطقة، قبل أن يضيف توني كروس الهدف الثالث للنادي الملكي في الدقيقة الأخيرة من شوط المباراة الأول.

وفي الشوط الثاني عزز الريال نتيجة المباراة بإحراز هدفه الرابع عن طريق نجم الفريق رونالدو  في الدقيقة 83 ، في حين قلص غوركا ايلوستوندو، بإحرازه الهدف الثاني لبلباو في الوقت بدل الضائع من اللقاء.

وانفرد بصدارة لائحة الهدافين برصيد 21 هدف بفارق هدف واحد امام مهاجم برشلونة لويس سواريز.

وبهذه النتيجة رفع ريال مدريد رصيده الى 53 نقطة منتزعا الوصافة بفارق نقطة واحدة أمام غريمه التقليدي برشلونة المتصدر وحامل اللقب.

المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

بايدن يقدم لمحة مسبقة عن شكل حفل تنصيبه وسط انتشار غير مسبوق لكورونا

الرئيس المنتخب جو بايدن مستعد لتلقي لقاح كورونا علنا (رويترز)

لاعب يعتدي على الحكم بضربة بهلوانية والجمهور يشاركه (فيديو)

لاعب يعتدى على الحكم بضربة بهلوانية (مواقع التواصل الإجتماعي)