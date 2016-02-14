ريال مدريد ينتزع وصافة الدوري بفوز كبير على بلباو

انتزع ريال مدريد المركز الثاني موقتا بفوزه الكبير على ضيفه اتلتيك بلباو 4-2 اليوم السبت على ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد في المرحلة المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الاسباني لكرة القدم.

افتتح الريال التسجيل مبكرا عبر نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة الثالثة من بداية اللقاء ، قبل أن يدرك لاعب بلباو خافيير التعادل في الدقيقة 11.

وبحلول الدقيقة 37 منح خاميس رودريغيز التقدم لريال مدريد من تسديدة قوية بيسراه من خارج المنطقة، قبل أن يضيف توني كروس الهدف الثالث للنادي الملكي في الدقيقة الأخيرة من شوط المباراة الأول.

وفي الشوط الثاني عزز الريال نتيجة المباراة بإحراز هدفه الرابع عن طريق نجم الفريق رونالدو في الدقيقة 83 ، في حين قلص غوركا ايلوستوندو، بإحرازه الهدف الثاني لبلباو في الوقت بدل الضائع من اللقاء.

وانفرد بصدارة لائحة الهدافين برصيد 21 هدف بفارق هدف واحد امام مهاجم برشلونة لويس سواريز.

وبهذه النتيجة رفع ريال مدريد رصيده الى 53 نقطة منتزعا الوصافة بفارق نقطة واحدة أمام غريمه التقليدي برشلونة المتصدر وحامل اللقب.