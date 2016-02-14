دراسة: التوت البري يساعد في علاج المسالك البولية

توت بري

أظهرت دراسة أمريكية حديثة، أن تناول التوت البري، بما في ذلك كبسولات التوت البري المتوافرة في الصيدليات، يمكن أن يساعد في علاج التهابات المسالك البولية.

وأوضح الباحثون بمركز العلوم الصحية، بجامعة تكساس الأمريكية، أن المكونات النشطة الموجودة في التوت البري تمنع البكتيريا من الالتصاق بجدار المثانة، بحسب نتائج الدراسة المنشورة، اليوم الأحد، في المجلة الأمريكية لأمراض النساء والتوليد.

ودرس فريق البحث حالة 160 مريضة، تتراوح أعمارهن بين 23 و 88 عامًا، وخضع معظمهن لجراحات أمراض النساء والتوليد، في الفترة من 2011 إلى 2013.

وأشار الباحثون إلى أن حوالي 64 بالمائة من النساء اللواتي يخضعن لهذا النوع من الجراحة، يتطور لديهن التهاب المسالك البولية بعد إزالة القسطرة.

وتناولت نصف اللواتي أجريت عليهن الدراسة اثنتين من كبسولات عصير التوت البري مرتين يوميًا، وهو ما يعادل في قوته حوالى 350 مليلمتر يوميًا من عصير التوت البري، لمدة 6 أسابيع بعد الجراحة، فيما تناول النصف الآخر دواءً آخر.

ووجد الباحثون أن التوت البري، خفض مخاطر عدوى المسالك البولية بنسبة 50 بالمائة، مقارنة بالمجموعة التي تناولت الدواء الآخر.

وقال الباحثون، إن التوت البري، يحتوي على مكونات طبيعية نشطة، تمنع البكتيريا من التمسك بجدار المثانة، ما يقلل من احتمال الإصابة بالتهابات المسالك البولية.

وكانت دراسة فنلندية، قد كشفت أن التوت البري، يعالج الانعكاسات السلبية للسمنة على الجسم، وعلى رأسها ضغط الدم المرتفع، كما أنه يعالج الالتهابات الناجمة عن اتباع نظام غذائي عالي الدهون.