البث الحي
منوعات

دراسة: التوت البري يساعد في علاج المسالك البولية

14/2/2016

توت بري

أظهرت دراسة أمريكية حديثة، أن تناول التوت البري، بما في ذلك كبسولات التوت البري المتوافرة في الصيدليات، يمكن أن يساعد في علاج التهابات المسالك البولية.

وأوضح الباحثون بمركز العلوم الصحية، بجامعة تكساس الأمريكية، أن المكونات النشطة الموجودة في التوت البري تمنع البكتيريا من الالتصاق بجدار المثانة، بحسب نتائج الدراسة المنشورة، اليوم الأحد، في المجلة الأمريكية لأمراض النساء والتوليد.

ودرس فريق البحث حالة 160 مريضة، تتراوح أعمارهن بين 23 و 88 عامًا، وخضع معظمهن لجراحات أمراض النساء والتوليد، في الفترة من 2011 إلى 2013.

وأشار الباحثون إلى أن حوالي 64 بالمائة من النساء اللواتي يخضعن لهذا النوع من الجراحة، يتطور لديهن التهاب المسالك البولية بعد إزالة القسطرة.

وتناولت نصف اللواتي أجريت عليهن الدراسة اثنتين من كبسولات عصير التوت البري مرتين يوميًا، وهو ما يعادل في قوته حوالى  350 مليلمتر يوميًا من عصير التوت البري، لمدة 6 أسابيع بعد الجراحة، فيما تناول النصف الآخر دواءً آخر.

ووجد الباحثون أن التوت البري، خفض مخاطر عدوى المسالك البولية بنسبة 50 بالمائة، مقارنة بالمجموعة التي تناولت الدواء الآخر.

وقال الباحثون، إن التوت البري، يحتوي على مكونات طبيعية نشطة، تمنع البكتيريا من التمسك بجدار المثانة، ما يقلل من احتمال الإصابة بالتهابات المسالك البولية.

وكانت دراسة فنلندية، قد كشفت أن التوت البري، يعالج الانعكاسات السلبية للسمنة على الجسم، وعلى رأسها ضغط الدم المرتفع، كما أنه يعالج الالتهابات الناجمة عن اتباع نظام غذائي عالي الدهون.

المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

بايدن يقدم لمحة مسبقة عن شكل حفل تنصيبه وسط انتشار غير مسبوق لكورونا

الرئيس المنتخب جو بايدن مستعد لتلقي لقاح كورونا علنا (رويترز)

لاعب يعتدي على الحكم بضربة بهلوانية والجمهور يشاركه (فيديو)

لاعب يعتدى على الحكم بضربة بهلوانية (مواقع التواصل الإجتماعي)