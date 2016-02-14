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براون يفوز بجائزة "الأركانة" العالمية للشعر

14/2/2016

توج الشاعر الألماني الكبير "فولكر براون" بجائزة "الأركانة العالمية للشعر" في دورتها العاشرة التي تتزامن مع الدورة الـ22 للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالدار البيضاء.

وحسب لجنة تحكيم تلك الجائزة المغربية فإن الشاعر المتوج "ظل وفيا على مدى نصف القرن لجوهر الشعر، بكتابة قصيدة متفاعلة مع زمنها، منتصرة للأمل، تبث شعاعه بحثا عن التوازن داخل عالم مهتز".

وقال براون "إذا كان الهدف من العمليات العسكرية هو زراعة الخوف والرعب، فإن الشعر قد اختار أن يسلك طريق الجرأة والصمود، ولذا لا يمكن أن نواجه جنون القوة إلا بالحكمة والعقل".

وأضاف براون المولود في العام 1939 في مدينة دريسدن أن "وظيفة الشعر ستظل هي التفكير في السلام دون أن ننسى أن ديوان هذا الشعر يختزن بين طياته أنفاس الشعوب، وأيضا شهقاتها وزفراته".

وتابع "الشاعر يلجأ إلى مملكة الخيال مثلما يلجأ إلى واقع الحياة المر، ووظيفة الشاعر هذه هي أكثر الوظائف حميمية وسياسية على الإطلاق، غير أنه يكافأ بأجر زهيد، وليس هذا فحسب بل يمكن أن يشنق بسبب شعره أيضا.

واعتبر الشاعر الألماني أن "الاهتمام بالآخر والغريب والاختلاف في التجارب والأشكال هو ما يسهم في إغناء انصهار القارات الذي كان يحلم به الشاعر الفرنسي رامبو".

من جهته، أشاد وزير الثقافة المغربي "محمد أمين الصبيحي" بمساهمة براون في تأصيل الرؤية الشعرية للعالم والانتصار للقيم الجوهرية التي تسند الحياة والوجود الإنساني، قائلا إنه من عيار الشعراء الذين استطاعوا اقتراح أفق آخر للذات والواقع والتاريخ.

يشار إلى أن درع جائزة "أركانة" يسمى بذلك نسبة إلى شجر الأركان الذي يشتهر به المغرب.

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