الرياض تنفي زيارة الملك سلمان لروسيا الشهر المقبل

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -أرشيف

نفت المملكة العربية السعودية، اليوم (الأحد) تقارير نشرتها وسائل إعلام بشأن زيارة مرتقبة للعاهل السعودي الملك "سلمان بن عبدالعزيز" لروسيا الشهر المقبل.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، عن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية (لم تسمّه) أنه "ردًا على بعض ما تتداوله وسائل الإعلام عن تحديد موعدٍ لزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك "سلمان بن عبدالعزيز آل سعود" لروسيا الاتحادية، فإنه لم يتم تحديد موعد زمني للزيارة، وأن ما يتم تداوله في هذا الشأن غير صحيح".

وكانت وسائل إعلام روسية نقلت عن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، الأربعاء الماضي، أن العاهل السعودي "سلمان بن عبد العزيز" سيزور موسكو منتصف آذار/ مارس المقبل.