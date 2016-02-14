الرئيس الباكستاني يحث مواطني بلاده على تجاهل عيد الحب

بائع بالونات للاحتفال بعيد الحب في إسلام أباد – رويترز

حث الرئيس الباكستاني ممنون حسين مواطني بلاده على عدم الاحتفال بعيد الحب الذي يريد بعض علماء الدين منع الاحتفال به؛ لكن مسؤولين في العاصمة يقولون إنه ليس بإمكانهم ذلك.

وقال حسين إن عيد الحب الذي يوافق اليوم الأحد مستورد من الغرب، ويهدد بتقويض القيم الإسلامية في باكستان.

وبرغم أنه مناسبة مسيحية في الأصل إلا أن عيد الحب يكتسب شعبية بين الباكستانيين، ويقول بائعو الزهور إن مبيعاتهم مزدهرة هذا العام كما هو الحال في السنوات الأخيرة.

وقال الرئيس الباكستاني في احتفال لإحياء ذكرى زعيم وطني "لا صلة لعيد الحب بثقافتنا ويجب تحاشيه."

وذكرت وسائل إعلام محلية في وقت سابق هذا الأسبوع إن إسلام آباد ستمنع الاحتفال بعيد الحب بوصفه "إهانة للإسلام"؛ لكن مسؤولين بالمدينة قالوا في وقت لاحق إن مثل هذا القرار سيكون غير قابل للتنفيذ.

وقالت وسائل إعلام محلية إن مدينة بيشاور قرب الحدود مع أفغانستان حظرت مظاهر الاحتفال بعيد الحب.