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الدقيقة 95 تمنح أرسنال فوزا مثيرا على ليستر سيتي

14/2/2016

أحرز البديل داني ويلبيك هدفا في الثواني الأخيرة بضربة رأس لينتزع أرسنال فوزا مثيرا بنتيجة 2-1 أمام ليستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ضمن منافسات المرحلة السادسة والعشرين.

تقدم جيمي فاردي لفريق ليستر من ركلة جزاء في الدقيقة 45 من الشوط الأول، قبل أن يدرك " ثيو والكوت"  التعادل لأرسنال بعد تمريرة بالرأس من "أوليفييه جيرو" في الدقيقة 70 من عمر اللقاء ،  ليحرز بعدها  البديل ويلبيك الهدف القاتل برأسه بعد متابعة ركلة حرة نفذها "مسعود أوزيل" في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع

بهذه النتيجة  رفع أرسنال رصيده  إلى 51 نقطة  ليحتل المركز الثاني خلف ليستر سيتي الذي يتصدر الدوري برصيد 53 نقطة .

 

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