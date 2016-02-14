الجيش الإسرائيلي يقول إنه قتل ثلاثة مهاجمين فلسطينيين

قال الجيش الإسرائيلي إن قواته قتلت بالرصاص مراهقين فلسطينيين اثنين كانا يرشقان السيارات بالحجارة في الضفة الغربية المحتلة اليوم (الأحد) بعد أن فتح أحدهما النار على القوات.



وفي حادث منفصل قالت الشرطة إن فلسطينيا حاول طعن جندي عند نقطة تفتيش في الضفة الغربية قرب القدس قبل أن يقتل رميا بالرصاص.



وقتل الجنود الإسرائيليون 161 فلسطينيا على الأقل منهم 105 تقول إسرائيل انهم مهاجمون في حين قُتل الباقون في احتجاجات مناهضة لإسرائيل شابها العنف مع استمرار إراقة الدماء للشهر الخامس.



وقُتل 27 إسرائيليا وأمريكي واحد منذ أوائل أكتوبر/تشرين الأول الماضي في عمليات طعن وإطلاق نار ودهس بالسيارات نفذها فلسطينيون.



وقال بيان عسكري إنه بالنسبة لحادث إطلاق النار الذي وقع قرب بلدة جنين في الضفة الغربية رشق مهاجمان السيارات بالحجارة. وأضاف البيان أنه "لدى وصول القوات أطلق مهاجم النار عليها. ورد الجنود بإطلاق النار على المهاجمين ما أسفر عن مقتلهما."