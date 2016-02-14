الجبير: نشر قواتنا في سوريا رهن بقرار "التحالف"

أكد وزير الخارجية السعودي "عادل الجبير" أن أية خطوة لنشر قوات خاصة سعودية في سوريا تعتمد على صدور قرار بذلك من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم الدولة .

وقال وزير الخارجية السعودي، في مؤتمر صحفي مع نظيره السويسري في الرياض إن بلاده مستعدة لتقديم قوات برية خاصة في سوريا وإن هذا القرار مرتبط بقرار التحالف الدولي بوجود مكون بري ضد تنظيم الدولة في سوريا.

وأضاف الجبير أن توقيت هذه البعثة أو حجمها سيوضع لاحقا على حد قوله.

لكن قائد القوات الجوية الإيرانية، الجنرال "فرزاد إسماعيلي" قال إن أي تدخل في سوريا من دون موافقة الحكومة السورية سيفشل.

وأكدت السعودية أمس (السبت) أنها أرسلت طائرات مقاتلة إلى القاعدة الجوية التركية إنجرليك التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) بهدف المساعدة في الحرب ضد "تنظيم الدولة ".

ووافقت القوى العالمية في مؤتمر ميونخ للأمن بألمانيا على وقف الأعمال العدائية في سوريا لكن روسيا تواصل القصف الجوي دعما لنظام الأسد.

وفي موضوع منفصل، ستتولى سفارة سويسرا في طهران الخدمات القنصلية التي كانت تقوم بها سفارة السعودية قبل قطع العلاقات بين البلدين، إضافة إلى تسهيل انتقال الحجاج الإيرانيين إلى السعودية.