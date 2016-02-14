البورصة المصرية تخسر مليارا و300 ألف جنيه في بداية الأسبوع

البورصة المصرية

استهلت مؤشرات البورصة جلسة تعاملات اليوم، بداية تعاملات الأسبوع وسط أداء متباين وعمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية والعربية قابلها عمليات شراء من قبل المستثمرين المحليين الأفراد.

وفقدت القيمة السوقية للأسهم المكاسب التي سجلتها مليارا و300 ألف جنيه، وأغلقت عند مستوى 384.716 مليار جنيه.

وتباين أداء مؤشرات السوق، وفقد مؤشر إيجي إكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنحو59 نقطة بنسبة 1%، ووصل إلى مستوى5753 نقطة مخترقًا بذلك حاجز 6 آلاف نقطة هبوطًا.

سيطر اللون الأخضر على أسهم 62 شركة فقط من إجمالي160 شركة تم التداول عليهم خلال الجلسة، فيما تراجعت أسهم 51 شركة.