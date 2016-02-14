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البلجيكي "هوغو بروس" مديرا فنيا لمنتخب الكاميرون

14/2/2016

البلجيكي "هوجو بروس" – أرشيف

عين الاتحاد الكاميروني لكرة القدم  اليوم الأحد المدرب البلجيكي "هوغو بروس" مديرا فنيا  لمنتخبها الأول، ومواطنه "سفين فاندنبروك" مساعدا له.

ولم يكشف الاتحاد الكاميروني عن تفاصيل التعاقد مع بروس  صاحب الـ 63 عاما، والذي سبق له قيادة فريقي كلوب بروج واندرلخت للفوز بالدوري البلجيكي كما فاز بجائزة أفضل مدرب في بلجيكا أربعة أعوام.

كما سبق لبروس العمل في اليونان وقطر وتركيا وكانت أخر مهمة له في الجزائر.

وستكون أول مهمة رسمية للمدرب الجديد اللعب ذهابا وإيابا في مواجهة جنوب افريقيا في تصفيات كأس الأمم الافريقية في مارس المقبل.

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