البث الحي
منوعات

البرد يحطم أرقاما قياسية في أمريكا ويجمد عيد الحب

14/2/2016

استيقظ سكان معظم شمال شرقي الولايات المتحدة اليوم (الأحد) على طقس شديد البرودة حطم الأرقام القياسية التي سجلت قبل ذلك خلال عيد الحب في بوسطن وهارتفورد وبروفيدنس.
 
وحذر مسؤولون السكان من الطقس ونصحوهم بالبقاء في منازلهم بعد أن بلغت درجات الحرارة 22 درجة مئوية تحت الصفر. وقالت هيئة الأرصاد الوطنية خلال نشرة الطقس الصباحية "يمكن القول إن هذه موجة قطبية استثنائية في العصر الحديث".
 
وحذر خبراء الأرصاد من أن قضمة البرد قد تصيب الجلد المكشوف خلال دقائق من التعرض للصقيع وطلبوا من السكان السؤال عن جيرانهم كبار السن. ورغم البرد الشديد فلم تهطل ثلوج كثيرة حتى الآن هذا الشتاء.
 
وأفسد الطقس البارد خطط العشاق في عيد الحب – والاحتفال به إحدى العادات الاجتماعية الغربية – حيث قيد جولات التنزه في الحدائق وأي أنشطة أخرى خارج المنزل. 

المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

بايدن يقدم لمحة مسبقة عن شكل حفل تنصيبه وسط انتشار غير مسبوق لكورونا

الرئيس المنتخب جو بايدن مستعد لتلقي لقاح كورونا علنا (رويترز)

لاعب يعتدي على الحكم بضربة بهلوانية والجمهور يشاركه (فيديو)

لاعب يعتدى على الحكم بضربة بهلوانية (مواقع التواصل الإجتماعي)