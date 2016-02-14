الأمم المتحدة: توصيل المساعدات إلى سوريا معقد للغاية

نائب الأمين العام للأمم المتحدة يان إلياسون

مازالت الأمم المتحدة في انتظار ضمانات أمنية تسمح ببدء توصيل المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة في سوريا طبقا لاتفاق بين قوى عالمية في ميونخ.

وقال نائب الأمين العام للأمم المتحدة يان إلياسون، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على هامش المؤتمر الأمني في ميونخ إن العملية أكثر "تعقيدا" مما كان متوقعا.

وأضاف أنه مازالت هناك حاجة ماسة لاتخاذ إجراء عاجل من جانب النظام السوري.

وأشار إلى أن قوافل المساعدات الإنسانية مستعدة للتوجه إلى المناطق المحاصرة، لكنها متوقفة على الضمانات الأمنية من جانب دمشق.

وكان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري قد أعلن أن توصيل المساعدات سوف يبدأ بحلول يوم غد (الاثنين).