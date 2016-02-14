استشهاد شابين فلسطينيين برصاص الاحتلال قرب جنين

قوات الاحتلال الإسرائيلي/ أرشيفية

قال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت شابين فلسطينيين غربي جنين بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأناضول للأنباء أن الجيش الإسرائيلي قتل صباح اليوم الأحد، فلسطينييْن قرب مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن الجانب الإسرائيلي أبلغ الجهات الفلسطينية المختصة بمقتل فلسطينيين قرب جنين.

وأضاف البيان، إن القتيلين هما الفتى نهاد رائد واكد (15عاما)، وفؤاد مروان واكد (15عاما) من بلدة العرقة غربي جنين.

ولم يصدر الجيش الإسرائيلي تعقيبا على الحادث.