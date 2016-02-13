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83 ألف لاجئ في أوربا منذ بداية 2016

13/2/2016

قوارب اللاجئين إلى أوربا (أرشيف)
 

وصل عدد المهاجرين إلى أوربا منذ بداية العام الجاري إلى 83 ألف لاجئ .

 وذكرت المنظمة الدولية للهجرة أن الغالبية العظمى من هؤلاء يقصدون اليونان، التي استقبلت حتى الآن حوالى 77 ألف شخص عبر تركيا.

وكانت المنظمة قد ذكرت في تقرير سابق لها أن معدل وصول الوافدين يبلغ حوالي ألفي شخص يوميا، إلا أن سوء الأحوال الجوية في الأسبوع الأول من فبراير/شباط قد أدى إلى انخفاض حاد في هذه الأرقام.

ووفقا للشرطة اليونانية، فإن نحو 44% من اللاجئين جاءوا من سوريا و27% من أفغانستان، و17% من العراق والـ 12% المتبقية من باكستان وايران.

ويمثل الرجال نسبة 44% من الوافدين، ويأتي الأطفال في المرتبة الثانية بنسبة 34%، بينما تبلغ نسبة النساء 22%.

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