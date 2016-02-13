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41 تصفيقًا للسيسي خلال افتتاحه البرلمان المصري

13/2/2016

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن الشعب المصري "نجح يوم قرر استعادة الوطن ممن قرروا اختطافه لمصالحهم المنحرفة والضيقة" على حد تعبيره، ووصف هؤلاء بدعاة التخلف والردة، في إشارة منه لنظام الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين.

وأضاف السيسي، خلال كلمته أمام مجلس النواب في افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة، أن الدولة استطاعت أن تكسر شوكة الإرهاب في سيناء والوادي وحدودها الغربية.

وقال موجها حديثه لأعضاء البرلمان الجديد: "وصلتم بانتخابات نزيهة شهد لها العالم كله، استكملنا خارطة المستقبل التي توافقنا عليها بالإجماع، واليوم أعلن انتقال السلطة التشريعية إلى مجلس النواب".

وأضاف قائلا: "ماضون في بناء الدولة الحديثة ولن نسمح لأحد بتعطيل مسيرة الانطلاق، مشيرا إلى أنه لم يتقاعس يوما عن أداء مهمة أو تكليف".

وأشار إلى أنه يسعى إلى تحقيق ارتفاع في معدل النمو الاقتصادي في زمن قياسي، وإقامة مشروعات خدمية واقتصادية، وتشييد البنية الأساسية اللازمة لجذب الاستثمارات وتعديلات تشريعية تُهيئ الأجواء للاستثمار، موضحا أن الدولة أنشأت عددًا من المطارات المدنية والموانئ البحرية، وأن العمل في إنشاء محطة الضبعة النووية سيبدأ خلال أسابيع.

وأشار السيسي إلى أنه استخدم سلطته الدستورية في العفو عن مجموعة من الشباب الصادر بحقهم أحكاما بالحبس، وأنه اعتبر عام 2016 عام الشباب، وطالب بإعادة بناء الشخصية المصرية على أساس علمي لبناء المستقبل، من خلال تطوير المناهج الدراسية لتتواكب من متطلبات العصر. وأضاف السيسي قائلا: "همي الكادحين والبسطاء من أبناء هذا الشعب".

وطالب النواب بوضع تجديد الخطاب الديني والدفاع عن الدولة المصرية وإنجاز مشروعها الوطني على رأس أولوياتهم، وقال: "علينا ألا ننسى أننا نجحا في تعطيل وإبطال مؤامرة وأن هناك من يتربص بنا ويريد أن يعرقل مشروعنا للتنمية والاستقرار".

وأحصت "الجزيرة مباشر" 41 تصفيقًا للسيسي منذ دخوله قاعة البرلمان، منها 27 خلال كلمته، و14 خلال كلمة رئيس مجلس النواب.

وكان مجلس النواب قد وافق بأغلبية في يناير/كانون الثاني الماضي على اقتراح مقدم من  أحد النواب، بمنع التصفيق في المجلس مطلقا، إلا في المسائل القومية فقط.

المصدر : الجزيرة مباشر
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