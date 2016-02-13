وزير الثقافة القطري السابق يفوز بجائزة "رجل التراث العربي"

الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري وزير الثقافة القطري السابق

أكد الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري، وزير الثقافة القطري السابق، المرشح القطري لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، أن فوزه بجائزة رجل التراث العربي لعام 2016 التي أعلنها المركز العربي للإعلام السياحي يعد تقديرًا لجهود دولة قطر في حماية التراث والمحافظة عليه.

وقال الكواري "إن هذا التكريم بقدر ما هو شرف أعتز به فإنه في نفس الوقت مسؤولية وأمانة تتطلب الاستمرار في المسيرة ليس على المستوى المحلي أو العربي فحسب، بل على المستوى الإنساني بصورة عامة، وهذا الأمر يتحقق بترشيح قيادتي لي لمنصب مدير عام اليونسكو".

وأضاف أن "التراث بصورة عامة هو أحد ركائز الهوية للشعوب والأمم وشاهد حي على مساهمات الأفراد والأمم عبر التاريخ في صنع الحضارات وتقدم البشرية على مر العصور، ونحن ننتمي إلى أمة عريقة ذات تاريخ وحضارة عربية إسلامية، كما أن لكل بلد عربي إسهامات عظيمة عبر العصور ولكن التراث يحتاج إلى من يحافظ عليه ويرعاه ليكون ذاكرة الإنسانية المستمرة لتسليط الأضواء عليه وتوثيقه وتسجيله في قوائم التراث الانساني"، مؤكدا أنه لا يمكن لأي أمة أن تحقق مكانتها دون المحافظة على تراثها وتأصيله.

وأكد الكواري اعتزازه بهذه الجائزة التي حصل عليها من قبل شخصيات عربية رفيعة المستوى منهم الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني في عام 2012 والشيخ سلطان القاسمي حاكم الشارقة عام 2013 والدكتور عبدالعزيز التويجري مدير عام المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة في عام 2014، والشيخ سلطان بن زايد في عام 2015.

و كان حسين المناعي رئيس المركز العربي للإعلام السياحي قد أعلن فوز الكواري بجائزة رجل التراث العربي لعام 2016، خلال حفل نظمه المركز الليلة الماضية في أبو ظبي ضمن 22 شخصية ومؤسسة سياحية عربية حصلوا على أعلى الأصوات في تصويت إلكتروني شارك فيه أكثر من 41 ألف شخص من مختلف أنحاء الوطن العربي، وبمشاركة 122هيئة وشخصية سياحيه عربية.

ويحصل الفائز بلقب رجل التراث العربي على درع خاص من المركز بالإضافة إلى حضوره في كافة المحافل العربية الخاصة بالتراث وتبني قضايا الدفاع عن التراث العربي في مختلف المحافل العالمية.