هل ملابس المرأة سبب تعرضها للتحرش؟

يعتبر التحرش الجنسي أحد أشكال العنف التي تتعرض لها المرأة في جميع دول العالم، ومع ارتفاع نسب التحرش في الدول العربية خلال السنوات الماضية، برزت أطروحات تتهم المرأة بالتسبب في تعرضها للتحرش بسبب ارتدائها ملابس غير محتشمة.

من جانبها، نفت سلمى أشرف الباحثة الحقوقية، أن تكون ملابس المرأة هي السبب، مستشهدة بتجربة قام بها رجل تنكر مرتين: الأولى في زي امرأة محجبة، والثانية في زي امرأة غير محجبة، لاختبار ردود أفعال الرجال، ولم تختلف النتيجة في الحالتين حيث تعرض في كل منهما للتحرش بنسبة عالية.

وأضافت سلمى خلال حلقة "ساعة صباح" على الجزيرة مباشر أنه بالرغم من صدور قانون لمواجهة التحرش في مصر عام 2014، والقبض على 2000 شخص بهذه التهمة، إلا أن معظمهم تم إطلاق سراحهم، مؤكدة أنه في ظل غياب القانون فإن المرأة يجب أن تمارس رياضات الدفاع عن النفس وتتقن الفنون القتالية، خاصة أن التحرش يكون في أحيان كثيرة من جانب أفراد منتسبين إلى الأجهزة الأمنية نفسها.

أما مشيرة سليمان مدربة اللياقة البدنية، فأشارت للجزيرة مباشر إلى ضرورة تعلم الفتيات لطرق الدفاع عن النفس بسبب تزايد أشكال العنف اللفظي والجسدي ضد المرأة، داعية إلى تعميم التجربة في دول العالم أجمع وليس الدول العربية فقط.، وطالبت مشيرة إلى ضرورة وجود رادع للمتحرش يجعله يفكر قبل الإقدام على أي شكل من أشكال العنف ضد المرأة.

وأكدت مدربة اللياقة البدنية أن الفتيات الذين يمارسون الرياضة لديهم ثقة أكثر بقدرتهم على الدفاع عن أنفسهن، عكس الفتيات الاخريات اللاتي لا يمارسن أي رياضة.

