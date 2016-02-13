نقابة الأطباء تقرر الإضراب الجزئي في جميع مستشفيات مصر

قررت الجمعية العمومية لنقابة أطباء مصر ، بدء إضراب جزئي بجميع المستشفيات، إضافة إلى المطالبة بإقالة وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وإحالته إلى لجنة التأديب بالنقابة، وكذلك الامتناع عن تقديم أي خدمات علاجية بأجر.

ووافقت الجمعية على منع دخول أي شخص مُسلَّح لأي مستشفى مهمها كانت صفته، عدا قوات التأمين الخاصة بالمستشفى، ومطالبة رئيس مجلس الوزراء بتوفير قوات لتأمين المستشفيات.

كان آلاف الأطباء المصريين تظاهروا أمام مقر نقابتهم احتجاجا على الإفراج عن تسعة من أمناء الشرطة اتهموا بالاعتداء على طبيبين من العاملين بمستشفى المطرية منذ أيام.

واحتشد الأطباء (الجمعة) أمام مبنى نقابتهم في شارع القصر العيني ورددوا هتافات مندده بالانتهاكات التي يتعرضون لها على يد عناصر الشرطة ، وعقدت عقدت نقابة الأطباء اجتماع لمناقشة عدد من المقترحات للتعامل مع هذه الأزمة.

وكانت نقابة الأطباء دعت إلى عقد جمعية عمومية طارئة تحت شعار "يوم الكرامة" لمناقشة الاعتداءات المتكررة على الأطقم الطبية وقرار إنشاء الهيئة الإلزامية لتدريب الأطباء، وذلك على خلفية اعتداء أمناء شرطة على طبيبين في مستشفى المطرية التعليمي.

منظمات حقوقية ، ووفود من النقابات المهنية أعلنت تضامنها مع موقف نقابة الأطباء الرافض لاعتداءات أفراد الأمن على الأطباء وأعضاء الطواقم الطبية في المستشفيات.

وتعود أحداث هذه الأزمة إلى نحو أسبوع مضى حيث قام تسعة من أمناء الشرطة العاملين بقسم شرطة المطرية بالتوجه إلى مستشفى المطرية بدعوى علاج أحد زملائهم إلا أنهم قاموا بالاعتداء على عدد من الأطباء كما قاموا باحتجاز هم – بحسب ما ذكره الأطباء – وهو ما أنكره أمناء الشرطة .