"نحبك هادي" يفتتح مسابقات مهرجان برلين الرسمية

جانب من مهرجان برلين – رويترز

انطلقت المنافسة الرئيسية لمهرجان برلين السينمائي بعرض الفيلم الكوميدي الرومانسي التونسي "نحبك هادي" الذي تدور أحداثه حول قصة أم "متسلطة" تجبر ابنها على الزواج المرتب له مسبقا.

ويعد فيلم "نحبك هادي" لمخرجه محمد بن عطية المولود في تونس، واحدا من 18 فيلما يتنافسون على الجوائز الكبرى لمهرجان برلين السينمائي في دورته الـ66، بما في ذلك جائزة الدب الذهبي لأفضل فيلم.

وتدور أحداث الفيلم في أعقاب الثورة التونسية في عام 2011 حول الشاب هادي الذي يبدو أن حياته تدار من جانب أشخاص آخرين، ومن بينهم رئيسه في العمل ووالدته التي رتبت له الزواج من عروس. لكن هادي يتمكن فجأة من فرصة للسيطرة على عالمه عندما يلتقي بامرأة أخرى أثناء رحلة عمل.

ويرسل هادي للعمل في منطقة جديدة في منتجع المهدية الساحلي قبل أيام من زفافه بعد خطوبة أشرفت عليها أمه "المستبدة" التي تلعب دورها صباح بوزويتة. ويعيش هادي في ظروف صعبة بسبب تباطؤ العمل في المنتجع ثم يدخل في علاقة مع ريم وهي مرشدة سياحية وراقصة تلعب دورها ريم بن مسعود.

وبينما تسم الفيلم بمشاهده الجنسية غير المألوفة في أفلام ناطقة باللغة العربية, تقول منتجة الفيلم درة بوشوشة الفراتي "السينما التونسية معروفة بجرأتها." ويشير الفيلم بشكل عابر إلى أحداث عام 2011 وتداعياتها.

ويقول المخرج محمد بن عطية إنه يشعر بالفخر لأنه فيلمه اختير للمنافسة على جائزة الدب الذهبي وهي أكبر جائزة يقدمها المهرجان. ويضيف "أكثر ما أثار اهتمامي بعد حدوث الربيع العربي هو اكتشاف من نوعية… من نحن؟" وتابع قوله "نحن الشعب… نحن أبناء العمومة والجيران… نتعامل مع الدين وهذه هي الطريقة البطيئة التي يحدث بها التحرر أيضا لهادي في الفيلم."

احتفاء باللاجئين

وكان مهرجان برلين قد فاتتح دورته مساء الخميس بالتفاتة خاصة إلى اللاجئين على خلفية موجات اللجوء الواسعة من بلدان الشرق الأوسط نحو عدد من البلدان الأوروبية وعلى رأسها ألمانيا، لكن الملتقى لم يحد عن هدفه الرئيسي المتمثل في تقديم أفضل الأعمال السينمائية في العالم.

وقال المهرجان في بيان إنه يتيح للاجئين التجول في كواليس المهرجان، بعضهم بصحبة عاملين في منظمات غير حكومية يساعدونهم على التكيف مع الحياة في ألمانيا، كما ستكون هناك شاحنة طعام يعمل فيها لاجئون تقدم طعام البحر المتوسط بمساعدة أحد الطهاة المشهورين.

وينعكس الاهتمام باللاجئين في المهرجان عبر عرض أفلام تتناول ظاهرة اللجوء، ومن بين الأفلام التي ستنافس في المسابقة الرسمية يتناول الفيلم الوثائقي "نار في البحر" للمخرج جيانفرانكو روسي قصة لاجئين تكدسوا في جزيرة لامبيدوزا بجنوب إيطاليا.

أما في برنامج بانوراما -وهو أحد البرامج الفرعية للمهرجان- فسيعرض فيلم "الطريق إلى إسطنبول" وهو فيلم روائي درامي عن أم تحاول أن تنقذ ابنتها من متشددي تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا.

وإلى جانب تلك الالتفاتة الإنسانية لم يغفل المهرجان هدفه الرئيسي وهو تقديم أفضل الأعمال السينمائية في العالم، ومن بينها فيلم "هيل سيزر" (يحيا قيصر) الذي يلعب فيه دور البطولة الممثل الأميركي جورج كلوني الذي كان حاضرا.

وسوف يتعين على هيئة التحكيم -التي ترأسها الممثلة الأميركية ميريل ستريب- الاختيار من بين 18 فيلما سوف يتم عرضها ضمن المنافسة الرسمية بالمهرجان. وخارج المسابقة الرسمية سيتم عرض مئات الأفلام ضمن فعاليات المهرجان الذي يستمر 11 يوما أحد أبرز المهرجانات السينمائية في العالم.