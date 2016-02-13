نجم تشلسي السابق يظهر لأول مرة في الدوري المصري

مالودا – رويترز

بات الفرنسي المخضرم " فلوران مالودا " جاهزا للظهور الأول مع فريقه الجديد وادي دجلة عندما يواجه الزمالك حامل لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم غدا (الأحد).

وقال "أحمد حمودي" المدرب المساعد لوادي دجلة لرويترز "مالودا أصبح جاهزا تماما للمشاركة في المباراة بعد أن انسجم بشكل جيد مع لاعبي الفريق برغم قصر الفترة التي قضاها في التدريبات الجماعية".

وأضاف مدرب دجلة "مباراة الزمالك مثل باقي المباريات بثلاث نقاط لكننا نسعى للفوز من أجل تحسين ترتيبنا والوصول للمربع الذهبي".

وانضم مالودا البالغ من العمر (35 عاما) لاعب تشلسي ومنتخب فرنسا السابق لصفوف دجلة حتى نهاية الموسم الجاري، حيث بدأ المران منذ حوالي عشرة أيام بينما فاز فريقه 3-1 على الاتحاد السكندري يوم السبت الماضي.

وحصد وادي دجلة 21 نقطة من 16 مباراة ، يحتل بها المركز 13 بينما يأتي الزمالك ثانيا برصيد 31 نقطة، خلف الأهلي المتصدر بسبع نقاط.