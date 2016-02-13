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مقتل مصري بـ"قنابل غاز" داخل قسم شرطة

13/2/2016

 قامت عناصر من الشرطة المصرية بإطلاق الغاز المسيل للدموع علي محتجزين داخل قسم شرطةالحوامديه بالجيزة، ما أدي إلي مقتل محتجز وإصابة 17 آخرين باختناق شديد ونقلهم إلى مستشفى الحوامدية.

وقالت الداخلية المصرية، اليوم (السبت) إن محتجزًا يدعي "محمد كمال إمام الجزار" توفي في قسم شرطة الحوامدية، غربي القاهرة، وأصيب 17 آخرين بحالة اختناق، وضيق تنفس، جراء مواجهتهم أمنيا بـ"قنابل غاز"، وفق بيان صادر عن الوزارة.

وبحسب بيان للوزارة فإن "مشاجرة وقعت اليوم بين عدد من المتهمين المحتجزين داخل قسم الحوامدية بمحافظة الجيزة" وأشار البيان إلى أن بعض السجناء استغلوا الواقعة، وحاولوا الهروب عبر كسر باب غرفة الحجز.

و قال "أحمد مفرح" الباحث الحقوقي المصري إن "استعمال الغاز المسيل للدموع بحق محتجزين في قسم شرطة جريمة قتل متعمدة لابد من محاسبة مرتكبها بالقتل والشروع في القتل ، كما أنها دليل مادي اخر علي مدي الاستعمال المفرط للقوة ومن دون حساب من جانب منتسبي جهاز الشرطة بحق المحتجزين بداخل مقر احتجاز". 

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