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مقاطعة باكستانية تحاول حظر الاحتفال بعيد الحب

13/2/2016

باكستانيون يبيعون بالونات عيد الحب – أرشيفية

حاولت السلطات المحلية في مقاطعة بوسط باكستان حظر الاحتفال بعيد الحب غدا، إلا أن قوات الشرطة لا تعتزم على ما يبدو تطبيق هذا الحظر.

ويحظر بيع البطاقات والزهور وأشياء أخرى بمناسبة عيد الحب في مقاطعة كوهات (200 كم)  غرب العاصمة إسلام أباد، حسبما ذكرت صحيفة "دون" يوم  أمس الجمعة.

وقال رئيس المجلس المحلي، الذي أصدر قرار الحظر "عيد الحب أصبح جزءًا شائعا وغير ضروري لثقافتنا".  

ونقلت صحيفة "أكسبريس تريبيون" عن نياز محمد قوله "ليست هناك حاجة لتحديد يوم خاص ليقدم فيه الناس بطاقات وشوكولاتة وهدايا لبعضهم البعض".  

ومن المنتظر أن تتفقد الشرطة المحلية الأسواق وتمنع تجار التجزئة من بيع هذه المواد، والتي تتعارض مع الشريعة الإسلامية، حسبما نقل تقرير صحيفة "دون" عن رئيس المجلس المحلي، إلا أن تقريرا آخر أشار إلى أن الشرطة لا تعتزم فرض الحظر.

ونقلت "اكسبريس تريبيون" عن مسؤول رفيع المستوى في الشرطة، اشترط عدم الكشف عن هويته، القول "تم تجاهل الأمر لأنه غير قانوني وينتهك حقوق الإنسان الأساسية" مشيرا إلى أن الدستور لا يمنع المواطنين من الاحتفال بعيد الحب.

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