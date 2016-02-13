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مصدر حكومي: الجيش التركي قصف أهدافا لمسلحين أكراد في سوريا

13/2/2016

الجيش التركي – أرشيف

قال مصدر حكومي تركي  اليوم (السبت) إن الجيش التركي قصف أهدافا لمسلحين أكراد بالقرب من بلدة اعزاز شمالي سوريا لكنه  لم يدل بمزيد من التفاصيل عن مدى كثافة القصف وأسبابه.

 وأضاف المصدر لرويترز "أطلقت القوات المسلحة التركية قذائف على مواقع للأكراد في منطقة اعزاز". في إشارة لعناصر حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي الذي تعتبره أنقرة منظمة إرهابية.

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، قد صرح السبت أن انقرة والرياض يمكن أن تطلقا عملية برية ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا مؤكدا إرسال السعودية طائرات حربية إلى قاعدة تركية.

كما نقلت صحيفتا "يني شفق" و"خبر ترك" عن جاويش أوغلو قوله، بعد مشاركته في مؤتمر ميونخ: "إذا كانت هناك استراتيجية (ضد تنظيم الدولة الإسلامية) فسيكون من الممكن حينها أن تطلق السعودية وتركيا عملية برية". مضيفا أن السعودية ترسل طائرات إلى تركيا وتحديدا قاعدة أنجرليك" التي تعتبر نقطة رئيسية لعمليات قوات التحالف بقيادة أمريكية ضد تنظيم الدولة، مشيرا إلى وصول  مسؤولين سعوديين للاطلاع على القاعدة.

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