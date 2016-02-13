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مشروع قانون بقطر لحماية اللغة العربية

13/2/2016

صادق مجلس الوزراء القطري مؤخرا على مشروع  قانون لحماية اللغة العربية, يلزم الوزارات والمؤسسات الرسمية، والمؤسسات التعليمية الرسمية في جميع مراحل التعليم، والبلديات، باستخدام اللغة العربية في جميع ما يصدر عنها من أنظمة وتعليمات ووثائق وعقود ومعاملات ومراسلات وتسميات وبرامج ومنشورات وإعلانات.

كما تلتزم الجامعات القطرية العامة ومؤسسات التعليم العالي التي تشرف عليها الحكومة بالتدريس باللغة العربية في جميع العلوم والمعارف.

وأرجع باحثون وخبراء الدوافع التي جعلت قطر تتبنّى مثل هذا المشروع إلى ضرورة اتخاذ خطوات تحفظ للبلاد هويتها الحضارية والثقافية، بالإضافة إلى الاهتمام المتزايد عالميا باللغة العربية وكونها لغة روحية لأكثر الأديان انتشارا في العالم يستدعي من البلدان العربية الجادة إعادة الاهتمام بلغتها.

وتحدث خبراء لصحيفة العرب القطرية عن ضرورة التزام كافة المؤسسات المعنية بتطبيق القانون فور العمل به دون أبطاء بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة منه، وشددوا في الوقت نفسه على أهمية الخروج بالقانون من دائرة المؤسسات الحكومية إلى الحياة اليومية في كافة مظاهرها.

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