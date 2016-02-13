محمد صلاح يقود روما للمركز الثالث في الدوري الايطالي

اللاعب المصري محمد صلاح

أحرز المصري محمد صلاح هدفا وصنع اثنين آخرين ليقود روما للفوز 3-1 على كاربي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الجمعة.

وقفز روما للمركز الثالث برصيد 47 نقطة بفارق نقطة واحدة عن فيورنتينا صاحب المركز الرابع والذي يستضيف إنترناسيونالي الذي يحتل المركز الخامس يوم الأحد.

وتقدم لوكاس ديني لروما في الدقيقة 56 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء بعد تمريرة من صلاح.

لكن كيفن لازانيا أدرك التعادل لصاحب الأرض بعد ذلك بخمس دقائق.

وانطلق صلاح من الناحية اليمنى ولعب تمريرة عرضية إلى إيدن جيكو الذي وضع الكرة داخل الشباك من مدى قريب في الدقيقة 84.

وبعد ذلك بدقيقة واحدة سجل صلاح الهدف الثالث بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، لينال لقب أفضل لاعب في المباراة.

ويخرج نابولي المتصدر برصيد 56 نقطة لمواجهة يوفنتوس حامل اللقب وصاحب المركز الثاني برصيد 54 نقطة يوم السبت.