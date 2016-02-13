"كلنا أفارقة" تشعل الجدل في برلين السينمائي

ستريب أشعلت الجدل بشأن التنوع العرقي في هوليوود (رويترز)

أشعلت الممثلة ميريل ستريب إحدى أبرز نجمات جيلها الجدل الدائر بشأن التنوع العرقي في هوليوود بقولها إن أصل كل البشر يعود إلى قارة أفريقيا.

وجاءت تصريحات ستريب الحائزة على ثلاث جوائز أوسكار -والتي ترأس لجنة تحكيم مهرجان برلين السينمائي الدولي- خلال مؤتمر صحفي في إطار اجابتها على سؤال: إذا كانت مطلعة على السينما العالمية وخاصة الأفلام القادمة من أفريقيا والشرق الأوسط.

وقالت إنها شاهدت مؤخرا الفيلم الأردني (ذيب) الذي يتناول قصة فتى بدوي يقوم بمهمة محفوفة بالمخاطر وسط الصحراء كما شاهدت أيضا (تمبكتو) الذي يتناول سيطرة من أسمتهم متشددين إسلاميين على مدينة في مالي. وأضافت قائلة "الشيء الذي لاحظته هو أن هناك جوهرا إنسانيا يصل بين كل الثقافات. وبخلاف ذلك نحن جميعا ترجع أصولنا إلى أفريقيا .. تعلمون ذلك. نحن جميعا نحب مهرجان برلين .. ونحن جميعا أفارقة".

وتصدرت تصريحات ستريب -التي رشحت لجائزة أوسكار 19 مرة- العناوين بوسائل الإعلام في أنحاء العالم، وأصبحت إحدى الموضوعات الأكثر تداولا على تويتر.

وجاءت التصريحات بعد الصخب الذي دار بشأن خلو قوائم ترشيح جوائز أوسكار من أي ممثلين من ذوي البشرة السوداء للعام الثاني على التوالي وهو الأمر الذي طرح مجددا النقاش حول كيفية التعامل مع السود والآسيويين والقادمين من أمريكا اللاتينية أمام وخلف الكاميرات في هوليوود. وحسب رويترز فقد عاب البعض على ستريب ما قالته فيما رأي آخرون أن تصريحاتها قد أسيء تفسيرها.

