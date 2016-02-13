"فيفا" يوقف أمينه العام السابق 12 عاما لتهم بالفساد

قالت لجنة القيم في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إن الاتحاد عاقب أمينه العام السابق "جيروم فالك" بالإيقاف لمدة 12 عاما عن كل الأنشطة المتعلقة بكرة القدم بعدما أظهرت تحقيقات وجود مخالفات محتملة.

وأقال "فيفا" في يناير/كانون الثاني الماضي "فالك" من منصبه وسط مزاعم فساد تتضمن مبيعات تذاكر كأس العالم في السوق السوداء.

وقالت اللجنة في بيان "خلال سير التحقيقات ظهرت بعض المخالفات الاخرى خاصة فيما يتعلق بمخالفة سياسة نفقات السفر والتنقل للفيفا وايضا بعض المسائل المتعلقة ببيع حقوق البث التلفزيوني والحقوق الإعلامية وإتلاف أدلة."

وأعلن قضاة لجنة القيم الشهر الماضي أنهم فتحوا تحقيقا رسميا ضد "فالك" والذي كان قد أوقف بالفعل. ونفى "فالك" ارتكاب أي أخطاء.