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ظريف: إيران يمكنها العمل مع السعودية بشأن سوريا

12/2/2016

أعرب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الجمعة عن اعتقاده بأن بلاده يمكنها العمل مع السعودية بشأن النزاع في سوريا والتهديدات المشتركة ومن بينها تهديد تنظيم الدولة.

وصرح ظريف في مؤتمر ميونيخ للأمن "نعتقد أنه لا يوجد أي شيء في منطقتنا يمنع إيران والسعودية من العمل معا لتحقيق مستقبل أفضل لنا جميعا".

 ويسود التوتر بين السعودية وإيران خاصة بعد قطع المملكة لعلاقاتها الدبلوماسية مع إيران بعد حرق سفارتها هناك .

إلا أن الوزير الإيراني أكد وجود إمكانية لتحديد التحديات المشتركة خاصة التي تمثلها مجموعات مثل تنظيم الدولة وجبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة.

وقال ظريف إن ما وصفهم بالمتطرفين :"يشكلون تهديدا على أشقائنا في السعودية مثلما يمثلون تهديدا على باقي المنطقة. ونحن مرتبطون بمصير مشترك".

وأعلنت السعودية الشهر الماضي قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران وطردت البعثة الدبلوماسية الإيرانية الموجودة على أراضيها بعد الاعتداء على سفارتها في طهران.

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