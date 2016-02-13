شاهد: كيري يحذر من فشل اتفاق الهدنة في سوريا

حذر "جون كيري" وزير الخارجية الأمريكي اليوم (السبت) من فشل اتفاق الهدنة في سوريا الذي تم إبرامه أمس (الجمعة) في ميونخ جنوب شرقي ألمانيا.

وقال "كيري" خلال مؤتمر الأمن في ميونخ: "القرارات التي ستتخذ خلال الأيام والأسابيع والأشهر القليلة المقبلة يمكن أن توقف الحرب في سوريا".

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أنه من الممكن أيضا أن تؤدي هذه القرارات إلى وضعنا أمام بدائل أخرى شديدة الصعوبة في المستقبل.

كما طالب كيري روسيا بقصر هجماتها الجوية على الجماعات "الإرهابية" في سوريا، مشيرا إلى أن الأغلبية الكبرى من الهجمات الروسية تنصب على مواقع المعارضة السورية.