البث الحي
منوعات

شاهد: كيري يحذر من فشل اتفاق الهدنة في سوريا

13/2/2016

حذر "جون كيري" وزير الخارجية الأمريكي اليوم (السبت)  من فشل اتفاق الهدنة في سوريا الذي تم إبرامه أمس (الجمعة) في ميونخ جنوب شرقي ألمانيا.

وقال "كيري" خلال مؤتمر الأمن في ميونخ: "القرارات التي  ستتخذ خلال الأيام والأسابيع والأشهر القليلة المقبلة يمكن أن توقف  الحرب في سوريا".

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي  أنه من الممكن أيضا أن تؤدي هذه القرارات إلى وضعنا أمام  بدائل أخرى شديدة الصعوبة في المستقبل.

كما طالب كيري روسيا بقصر هجماتها الجوية على الجماعات "الإرهابية" في سوريا،  مشيرا إلى أن الأغلبية الكبرى من الهجمات الروسية تنصب على مواقع  المعارضة السورية.

المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

لاعب يعتدي على الحكم بضربة بهلوانية والجمهور يشاركه (فيديو)

لاعب يعتدى على الحكم بضربة بهلوانية (مواقع التواصل الإجتماعي)

هجوم على إعلامية مصرية بسبب تعذيبها ثعلبا صحراويا على الهواء (فيديو)

ثعلب بين يدي صياد في حلقة البرنامج (موافع التواصل)