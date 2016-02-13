البث الحي
منوعات

شاهد: فلاحو اليونان يتظاهرون بالآلات الزراعية أمام البرلمان

13/2/2016

تظاهر الآلاف من المزارعين اليونانيين أمام البرلمان (الجمعة) وأحضروا الآلات الزراعية مثل "الجرارات" للاحتجاج على خطط لإصلاح رواتب التقاعد.
وألقى المتظاهرون الحجارة على وزارة الزراعة في وسط العاصمة أثينا قبل مظاهرة أكبر أمام البرلمان.
وبموجب خطة إصلاح نظام الرواتب التقاعدية التي طلبها مقرضو اليونان الدوليون، ستزيد مساهمة المزارعين في التأمينات الاجتماعية لثلاثة أمثالها، كما ستزيد عليهم ضريبة الدخل. وعمد المزارعون إلى سد الطرق السريعة في أنحاء اليونان منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.
وتقول حكومة اليونان، التي تميل إلى اليسار، إن هذه الخطوات ضرورية لضمان حصول المزارعين على رواتب تقاعد مستقبلا، وهي مزايا تدعمها الدولة بالكامل تقريبا.

المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

لاعب يعتدي على الحكم بضربة بهلوانية والجمهور يشاركه (فيديو)

لاعب يعتدى على الحكم بضربة بهلوانية (مواقع التواصل الإجتماعي)

هجوم على إعلامية مصرية بسبب تعذيبها ثعلبا صحراويا على الهواء (فيديو)

ثعلب بين يدي صياد في حلقة البرنامج (موافع التواصل)