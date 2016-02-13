شاهد: فلاحو اليونان يتظاهرون بالآلات الزراعية أمام البرلمان

تظاهر الآلاف من المزارعين اليونانيين أمام البرلمان (الجمعة) وأحضروا الآلات الزراعية مثل "الجرارات" للاحتجاج على خطط لإصلاح رواتب التقاعد.

وألقى المتظاهرون الحجارة على وزارة الزراعة في وسط العاصمة أثينا قبل مظاهرة أكبر أمام البرلمان.

وبموجب خطة إصلاح نظام الرواتب التقاعدية التي طلبها مقرضو اليونان الدوليون، ستزيد مساهمة المزارعين في التأمينات الاجتماعية لثلاثة أمثالها، كما ستزيد عليهم ضريبة الدخل. وعمد المزارعون إلى سد الطرق السريعة في أنحاء اليونان منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.

وتقول حكومة اليونان، التي تميل إلى اليسار، إن هذه الخطوات ضرورية لضمان حصول المزارعين على رواتب تقاعد مستقبلا، وهي مزايا تدعمها الدولة بالكامل تقريبا.