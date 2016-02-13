شاهد: سيدة تستصرخ السيسي "ارحم ابني" والأمن يمنعها

أمام مبنى البرلمان المصري "مجلس النواب" وقفت سيدة مصرية جاءت منذ الصباح الباكر، وانتظرت لحظة مرور موكب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وظلت تصرخ " ابني يا ريس، ارحم ابني يا ريس" .

ورصدت كاميرا صحيفة "المصري اليوم" ـ صحيفة مصرية خاصة ـ السيدة وهي تبكي، ولكن قوات الأمن المحيطة بموكب "السيسي" حالت بينها وبين الوصول إلى السيارة التي تقله.

ونقلت المصري اليوم عن شهود عيان أن للسيدة ابنًا مريضًا يتطلب علاجه السفر إلى الخارج، لكنها لا تملك القدرة المالية لذلك، فحاولت إرسال صوتها للرئيس من أجل علاج ابنها على نفقة الدولة.

ولم يتسن التأكد من صحة المعلومات الخاصة بحال هذه السيدة.