شاهد: "سهى خليل".. حكاية فنانة تشكيلية تتحدى الإعاقة

سهى خليل.. طفلة سودانية ولدت بنمو عقلي غير مكتمل ممن يسمون بذوي الإعاقة الذهنية. اكتشفت أسرة سهى ميولها إلى الفنون وقدرتها التعبيرية بالرسم والألوان، فهيأت لها أسباب النجاح وقد طورت موهبتها حتى أصبحت لها القدرة على رسم لوحات كاملة.

أقامت الفنانة التشكيلية العديد من المعارض داخل وخارج السودان في الولايات المتحدة الامريكية عام 2008 و2014 ، كما يتم الان تطوير تجربة الطفلة السودانية من قبل أسرتها وفنانين تشكيليين، بأن جعلوا من بيتها مرسما اسبوعيا لتلقى الأطفال ذوى الاعاقة الذهنية دروس في الفن والتلوين، حيث اكشفت بفضل ذلك العديد من المواهب التي ما كان لها أن تجد الفرصة ولا ترى أعمالها النور دون المرور بهذه التجربة.

سهى خليل اليوم ليست معاقة ذهنيا ولكنها فنانة تشكيلية لها أسمها وحضورها تعرف كيف تعبر عن صمتها بريشتها وألوانها في هذا الفيديو.